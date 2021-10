Il y a encore trois mois, en juillet dernier, le projet singulier de Valérie et François était encore incertain. Tous deux s’étaient formés au savoir-faire des safraniers un mois plus tôt, mais, pour lancer leur production, ils avaient besoin d’un petit coup de pouce, afin d’acquérir leurs premiers et précieux bulbes de "crocus savitus", dont on prélève les trois stigmates rouges de la fleur pour produire le safran, par déshydratation. Le couple a remué ciel et terre pour parvenir à ses fins et financer son projet de vie.