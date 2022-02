À Aiseau-Presles, le salon Saint-Vincent du vin et du fromage est de retour. Avec quelques changements, liés à la pandémie ou non.

Ce devait être la 13e édition, ce ne sera pourtant que la 12e. Après une année en extérieur, imposée par la pandémie de Covid-19, le salon Saint-Vincent du vin et du fromage reprend son cours normal, ou presque, le week-end des 4, 5 et 6 mars à Aiseau-Presles. La centaine habituelle d’exposants y est annoncée, pour la plus grande joie des 6 000 visiteurs espérés, des amateurs éclairés du fruit de la treille aux simples curieux.

Pendant ces deux ans de crise sanitaire, le salon d’Aiseau-Presles a plutôt été épargné. Contrairement à ses salons frères de Floreffe et de Court Saint-Étienne, il a pu éviter une annulation pure et simple. "En 2020, on a eu la chance de pouvoir tenir notre 11e salon avant le confinement complet", se souvient Anne Romainville, la présidente de l’association organisatrice. Et en 2021, quarante vignerons ont rejoint le parking de Sambrexpo pour une formule drive-in inédite qui avait été mieux qu’un pis-aller.

Retour aux habitudes, donc, ce premier week-end de mars, même si des incertitudes planent encore. "Le prochain Codeco est prévu le 4 mars, mais les mesures ne seront sans doute pas d’application avant le lundi suivant, pense la présidente. On devrait en rester au CST et aux masques pour les exposants, et au seul CST pour les visiteurs. Comme pour nos deux autres salons de l’an passé qui se sont globalement bien passés."

Le visiteur ne devrait pas vraiment ressentir les effets du "code orange" du baromètre corona. Mais la pandémie qui semble se diriger vers la sortie aura tout de même quelques effets. Notamment parce que des exposants attitrés de produits de bouche ont hélas dû déposer leur bilan. Et, aussi, parce que certains vignerons n’ont pas encore repris le chemin des salons hors de leur pays. C’est le cas des Alsaciens habituels, heureusement remplacés par la maison Kaes, depuis longtemps sur la liste d’attente… Le turn-over est un peu plus important que de coutume, au-delà de 10%, observe Xavier Walraedt, trésorier de l’ASBL.

La plupart des vignerons annoncés sont toujours français, mais on pourra aussi découvrir des vins italiens, grecs, argentins, chiliens, uruguayens, espagnols et sud-africains. En dehors de l’Alsacien, on pointera, parmi les nouveaux venus, le Domaine Picon, réputé pour son côte-rôtie, le Clos de Noël (Bergerac), le Domaine de Sainte-Marie (Jura). Ou encore les étonnants "vins de l’Union européenne" de Gudule Winery (lire l’encadré).

Parmi les produits de bouche, l’escargotière de Warnant, la boucherie La Belle des Champs, spécialiste de charcuteries (Temploux) et la Ferme fromagère du Pont des Dames (Aische-en-Refail) font leur entrée au salon. Cette dernière sera d’ailleurs au centre d’une animation à succès du salon, elle aussi adaptée au contexte sanitaire: l’accord mets-vins, qui cédera sa place à l’accord fromages-vins, sous la conduite d’Éric Boschman. Un bon moment en perspective…

Quelque peu perturbée par le covid, cette 12e édition mettra aussi à l’honneur les vins médaillés en 2020. Et, nouveauté, elle s’ouvrira aussi à deux ateliers artisanaux régionaux, sans aucun rapport avec le vin: Le Chas de l’aiguille (Franière) présentera ses accessoires pour bébés et L’instant Nat (Jemeppe) ses cosmétiques artisanaux. "Avec une pensée pour celles que le vin n’intéresse pas trop", précise Anne Romainville.