L’annonce de la suppression de 52 emplois sur le site de production d’AGC Fleurus a donné lieu à des échanges au parlement wallon. Les députés Christophe Clersy (Ecolo) et Maxime Hardy (PS) ont interpellé le Vice Premier MR Willy Borsus en charge de l’Économie. L’intervention de sa collègue PS Christie Morreale en charge de l’Emploi est également sollicitée pour amortir la casse sociale, alors que les alternatives aux licenciements secs apparaissent ténues.

"Ce mercredi alors que s’achevait l’action de 24 heures de grève décrétée par le personnel, les travailleurs ont fait part de leur colère aux organisations syndicales : ouvriers et employés ont consenti beaucoup de sacrifices pour augmenter la productivité et améliorer la flexibilité", observe le secrétaire régional CSC Marc Moreau. "Cette nouvelle restructuration démontre que les promesses de maintien de l’emploi ne seront pas tenues. À défaut d’investissements, on peut aussi craindre que ce plan social ne soit pas le dernier."

Un calendrier de négociation a été fixé : le premier conseil d’entreprise dans le cadre de la procédure Renault est prévu ce 21 septembre, avec la volonté d’aboutir le 1er décembre. Sur fond de tensions concurrentielles et de marché automobile en déprime, le ministre Borsus s’est engagé à prendre prochainement contact avec la direction d’AGC Fleurus, l’idée étant d’associer l’agence wallonne à l’exportation (AWEX) au débat afin d’aider l’entreprise à se repositionner sur le marché.

Transition écologique ? Fabrication de vitrages de trains ? Aucune piste n’est exclue à ce stade, assure Christophe Clersy. "J’ai pour ma part apporté une idée nouvelle", observe Maxime Hardy. "Sous l’impulsion du Président Macron, une filière de voitures électriques se met en place dans le Nord Pas de Calais. Il faut voir dans quelle mesure AGC Fleurus ne peut pas en tirer profit, ainsi que d’autres entreprises wallonnes." Pour les deux députés, il est primordial et urgent de privilégier l’utilisation de composants européens dans l’industrie automobile. En continuant à soutenir l’innovation.