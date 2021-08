© Thomas Bosmans - Courtesy of Aquascope de Virelles

Le saviez-vous? L'abeille noire est l'unique abeille mellifère indigène de la Botte du Hainaut. Il y a bien d'autres abeilles, même dans la Botte avec l'import de races étrangères, mais l'abeille noire est la seule "bien de chez nous". Et elle est en danger d'extinction, comme ses soeurs. Mais encore plus à cause de la prolification des abeilles étrangères.

L'asbl Mellifica et ses 350 apiculteurs oeuvrent pour la sauvegarde de cette perle wallonne : le pays de Chimay est le dernier bastion de cette sous-espèce. En 2004, Chimay a interdit l'utilisation de toute autre abeille dans ses ruchers. Momignies en a fait de même en 2015. "L’Abeille noire est une abeille d’exception. Elle vit chez nous depuis environ un million d’années et s’est parfaitement adaptée à notre flore et notre climat."