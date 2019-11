Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné jeudi S.B., 20 ans, à une peine de 4 ans de prison ferme. Le jeune homme était poursuivi pour avoir commis plusieurs vols dans différentes maisons. Il avait notamment dépouillé une personne âgée de ses économies. Le ministère public avait requis une peine de quatre ans de prison ferme à son encontre.





Le 3 juillet 2018, le jeune prévenu avait profité de l'absence de la victime dans son habitation pour y dérober ses économies. La personne âgée se trouvait à l'extérieur de sa maison, occupée à peindre la barrière de son jardin. Elle avait laissé sa porte entrouverte et il en avait profité pour s'introduire dans la maison. Il avait tout retourné à l'intérieur de l'habitation et avait pris la fuite avec une somme de 7.390 euros.

Le 16 juillet 2018, S.B. avait dérobé deux montres et 400 euros. En mars et mai derniers, le prévenu avait également volé deux plaques d'immatriculation. Le 8 juin 2019, il avait découvert une Dacia Sandero stationnée avec les clés sur le contact non loin du stade Jonet à Charleroi. Le lendemain, le prévenu avait été interpellé par la police au volant du véhicule volé au domicile d'une victime, quelques jours auparavant.

Le ministère public avait requis une peine de quatre ans de prison ferme. Selon le substitut Damien Vervaeren, le prévenu n'avait toujours pas retenu la leçon. À 20 ans, S.B. se trouvait déjà en récidive, après avoir été condamné à 18 mois de prison avec un sursis probatoire de trois ans le 31 janvier dernier.

Me Didier De Moreau, avocat du prévenu, avait pour sa part plaidé un nouveau sursis probatoire, espérant que son client finisse par enfin retenir la leçon. Le parquet a suivi le ministère public et a condamné le jeune à 4 ans de prison ferme.