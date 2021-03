La décision de délocaliser l'Administration Générale des Douanes et Accises (AGDA) dans la région montoise interpelle le député-bourgmestre. Actuellement la Wallonie compte 4 équipes Recherches de la douane : Mons, Charleroi, Liège et Bierset. Il a été décidé depuis maintenant près de 3 ans de fusionner les services Recherche de Liège et Bierset, ce qui est compréhensible vu leur proximité, et ceux de Mons et Charleroi. "Celle-ci est incompréhensible en terme d’efficacité" confie le Député fédéral PS Hugues Bayet. Cet avis serait partagé par les syndicats et les douaniers eux-même parmi lesquels les chefs de service des autres équipes Recherche. Ces équipes Recherche sont l’équivalent de la police judiciaire au niveau de la douane, elles s’occupent de dossiers relatifs à des fraudes de grandes ampleurs.

Si on compte cinq équipes de recherches de Flandre (Genk, Gand, Bruges, Zaventem, et Anvers) et une à Bruxelles, à termes, la Wallonie n'en comptera plus que deux après la fusion des services (Mons et Liège). "Ce qui est complètement disproportionné au regard des 2 autres Régions" tonne Hugues Bayet.

Ce qui fait bondir le député-bourgmestre c'est l'absence de ces services de recherche dans la zone de Charleroi, région pourtant importante notamment sur la carte de la contrefaçon et toute proche d'un aéroport. Cette période de Covid est aussi une période propice pour les contrebandiers avec l’explosion de l’e-commerce. "En 2020, les services des Douanes ont saisi près d’un millions de ces articles soit une augmentation de 149% !"

Parmi les produits contrefaits transitant par le sol carolo on trouve non seulement des boissons alcoolisés ou pas mais aussi des cigarettes. "On peut encore trouver des stations de décolorations clandestines de gasoil coloré, des sous-évaluations des frais de douane portant sur des montants élevés lors d’importation/exportation et évidemment les trafics de stupéfiants/d’armes." Pour Hugues Bayet ce déménagement de Charleroi vers Mons risque de causer beaucoup de tort à la région.

"Toutes ces fraudes entrainent non seulement un manque à gagner majeur pour l’état (droits d’accises, droits de douane et TVA) mais également un manque à gagner pour la région de Charleroi" confie le Député fédéral PS. "En effet, les commerçants locaux respectant les règles subissent de plein fouet la contrebande et la contrefaçon qui sont généralement supervisées par des organisations criminelles s’implantant dans la région. Ils ne peuvent rivaliser avec ce type de trafics et ceux-ci ont déjà assez soufferts des confinements successifs ! La santé des concitoyens est également un enjeu crucial lorsque nous parlons de produits contrefaits et de stupéfiants sans compter évidemment la délocalisation de plusieurs emplois" conclut le Député fédéral.

Hugues Bayet interrogera donc prochainement le Ministre des Finances afin qu’il revoit sa position en la matière.