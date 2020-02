Le conseiller Gaetan Bangisa a soulevé les remous du service des Etrangers à Marcinelle lors du dernier conseil.



Des files jusqu’à devant les bureaux pour les Etrangers du service population, des difficultés à obtenir un ticket, des citoyens qui repartent sans avoir pu être reçus par l’administration… Le conseiller communal Gaetan Bangisa (PS) a interpellé l’échevin en charge, Mahmut Dogru, lors du dernier conseil communal.

« La situation devient inquiétante, et je n’ai pas envie de revivre ce triste souvenir de 2009 où les gens venaient à l’aube sur le trottoir de la maison communale de Marcinelle dans l’espoir de recevoir leurs documents, qui est parfois un Graal à leurs yeux », note le conseiller dans une question écrite. Une scène désolante qui s'était aussi reproduite en 2011.

Nous avions déjà fait écho, il y a quelques semaines, des difficultés du service des Etrangers à répondre aux demandes des citoyens. Cette fois encore, l’échevin ne peut que constater la situation : « Certains services continuent à travailler à flux tendu, malgré les appels en interne, le remplacement des départs programmés, la réorganisation de certaines méthodes de travail. Jusqu’à présent, aucun renfort réel n’a pu améliorer les conditions de travail des agents de terrain. Au contraire, ils sont en permanence sollicités aux guichets, sans moment de répit. »

La situation, à Marcinelle, est décrite comme « de crise » par Mahmut Dogru. Il faut dire que le taux d’absentéisme des agents frise les sommets : 7 sont absents pour maladie en ce moment, dont trois pour maladie de longue durée. De plus, trois agents ont des restrictions : ils ne peuvent plus avoir de contact avec les citoyens, sur ordre de leur médecin. « Tout ceci alors que l’Office des Etrangers impose aux communes de plus en plus de responsabilités et de vérifications, parce qu’eux même sont en surcharge de travail », déplore l’échevin.

Cependant, tout espoir n’est pas perdu : comme il l’avait annoncé à La DH il y a quelques semaines, Mahmut Dogru a recruté deux nouveaux agents, et un troisième est attendu dans les prochaines semaines. « Toutefois, il faut former ces agents, et c’est un minimum de six mois d’apprentissage pour le service des étrangers ». Cela suffira-t-il à résorber les files et permettre au service des étrangers de travailler plus sereinement, pour leur bien et celui des citoyens carolos qui ont besoin de leur administration ? « Tout est mis en place pour apporter une solution fiable et durable à cette importante problématique », promet Mahmut Dogru, qui indique également que certaines missions ont été et seront redistribuées aux cinq maisons citoyennes pour décharger le service des étrangers. « Nous espérons qu’une telle crise ne se reproduira plus à l’avenir. »