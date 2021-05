En ce 31 mai, journée mondiale sans tabac, le Service Santé de la Ville de Charleroi prend le problème à bras le corps en lançant officiellement son plan de lutte transversal en six axes, encadré par des experts. "L’objectif de ce plan, c’est que Charleroi devienne une ville où fumeurs et non-fumeurs cohabitent avec plus de respect entre eux et vis-à-vis de l’environnement. En 2021, après la mise en place d’un groupe de pilotage, un grand état des lieux sur la question du tabagisme a eu lieu. Au début du mois de mai, une première conférence sur le sujet s’est tenue. De plus, un parcours ludique et réflexif est organisé au parc Nelson Mandela à Monceau-sur-Sambre", explique Michèle Lejeune, la responsable du Service Santé de la Ville de Charleroi.

Le plan "Charleroi Ville sans T(abac)" a été conçu par l’Echevinat de la Santé et de son service dédié. Il se base également sur l’expertise d’un groupe de pilotage. Ce projet s’appuie en outre sur le "Plan Wallon sans tabac".

Enfin, le plan de la Ville de Charleroi, qui va se dérouler sur plusieurs années, répond à la volonté des villes et des communes de travailler en transversalité avec les compétences qu’elles gèrent. "Le tabagisme est la première cause de mortalité évitable. Il est impliqué dans plus de vingt maladies. Avec ce projet, nous sommes dans la prévention et dans l’accompagnement".