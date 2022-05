Le site carolo de l'entreprise Alstom fournira les convertisseurs intégrés de traction et auxiliaires ainsi que les systèmes d'économie d'énergie de la future ligne Verte du métro léger de Tel-Aviv, a annoncé le groupe mercredi dans un communiqué. Selon ce dernier, la ligne en question sera conçue, réalisée, entretenue et financée par le consortium TLV Metropolitan Tramway, composé des entreprises Dan Transportation, Electra et Alstom. Un contrat de 2,6 milliards d'euros y est lié, dont 858 millions d'euros pour le géant ferroviaire, qui se chargera globalement de la "conception, l'ingénierie, la fourniture, l'intégration, les essais et la mise en service du système ferroviaire". Différentes usines françaises du groupe sont impliquées. C'est le cas aussi de l'usine de Fez au Maroc et du site carolo d'Alstom.

Ce dernier est actuellement à la recherche d'une centaine de nouveaux collaborateurs dans différents profils. "C'est ce genre de projets qui soutient nos besoins de recrutement", a précisé la porte-parole du groupe.

La ligne verte de Tel Aviv est prévue pour transporter quelque 76 millions de voyageurs en 2030.