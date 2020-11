Depuis 2016, le carnaval de Charleroi n'a cessé de se développer au point de devenir un rendez-vous incontournable pour les familles et les groupes locaux.

Si d'autres villes ont déjà annoncé l'annulation des festivités carnavalesques comme Binche, Anderlues ou encore La Louvière, à Charleroi on réfléchit pour proposer "un carnaval autrement"L'équipe de Babette Jandrain, échevine en charge du folklore, explore toutes les pistes possibles et envisageables. "Nous avons bien conscience qu'un carnaval « habituel » n'aura pas lieu. On se doute bien qu'on ne pourra pas réunir des milliers de personnes en février. Nous travaillons à d'autres solutions pour que ça puisse avoir lieu d'une forme ou d'une autre mais bien entendu tout dépend de la situation sanitaire à ce moment là. Nous allons rencontrer les groupes folkloriques et voir dans quelles mesures ils souhaitent collaborer à une autre façon de fêter le carnaval. Nous avons plusieurs scénari dont nous devons encore discuter avec les différents parties prenantes."

A l'Eden, l'un des principaux acteurs de ce renouveau du carnaval, on réfléchit également à proposer autre chose. "On ne déclare pas forfait ! Nous envisageons différentes pistes et établissons divers scénari pour quand même être présent durant toute la période du carnaval," explique Fabrice Laurent, le directeur du centre culturel de Charleroi.

Au fil des années, Charleroi a pu retrouver l'engouement du public en proposant une grande parade comprenant différents groupes et associations de la région comme Temps danse urbaine, Circomédie ou la Fanfare Bidon. Il est déjà clair que cette grande parade ne se fera pas. Le carnaval c'est aussi la Grand Fabrique, un espace où les groupes et les citoyens se rassemblent pour la fabrication des costumes. Là aussi, on repense le concept. « Nous avons établi plusieurs scénari. L'un consiste à ouvrir la Grande Fabrique à quelques artistes pour, notamment construire le Corbeau à brûler. Une autre piste est d'ouvrir la Grande Fabrique aux artistes et organiser des stages ou des ateliers avec des enfants de moins de douze ans et la troisième piste, mais elle semble peu probable, c'est d'ouvrir aux artistes et à d'autres personnes mais là encore nous ne pouvons pas le prédire. Tout se fera en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. »

La période du carnaval sera aussi l'occasion de proposer des rétrospectives sur les différents carnavals à travers le monde et les époques.

Les points forts sont aussi repensés. "Pour le procès du Corbeau, nous pourrions très bien l'organiser et le retransmettre via le web ou Télésambre. Le brûlage du Corbeau peut aussi être retransmis. Nous allons réfléchir à la meilleure manière de récolter les idées noires. Je pense que l'année prochaine nous aurons tous des choses à brûler. Avec un peu de chance, si le covid disparaît en 2021, nous pourrons dire qu'il a disparu grâce au brûlage du Corbeau et des idées noires des carolos qui, je n'en doute pas, seront nombreuses. Ceci rajouterait une nouvelle page à notre folklore local," conclut avec humour le directeur.