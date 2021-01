Pour booster le développement d’une ville, il y a beaucoup plus efficace que le sport d’élite, c’est le sport pour tous. À Charleroi, l’échevin des Sports Karim Chaïbaï en a fait son cheval de bataille. "Car si notre métropole a besoin d’étoiles pour briller, elle doit aussi offrir à sa population et en particulier à sa jeunesse des moyens de s’épanouir. Cela demande à la fois des efforts matériels et humains." L’ambition est de commencer à les mobiliser sous cette mandature, en s’appuyant sur les clubs (...)