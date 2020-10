Même si le club de foot carolo ne tourne pas à plein régime en raison de l'interdiction de supporters dans le stade, l'équipe a souhaité se mobiliser afin d'aider les plus fragiles qui ne peuvent s'en sortir au quotidien. "Même si nous connaissons quelques difficultés, nous devons être solidaires et venir en aide comme nous le pouvons aux personnes qui subissent de plein fouet la crise sanitaire et économique que nous vivons actuellement", commente Walter Chardon, le directeur marketing du club.

"Certes, il existe des structures pour aider ces personnes mais le nombre croissant de gens en difficultés nous force aussi à agir et à nous montrer solidaire encore une fois via une action de terrain de la Fondation Sporting. Il n'y a pas que ceux qui sont sans logements ou sans travail qui éprouvent des difficultés. Les ménages, les parents seuls avec enfants ou encore certains travailleurs connaissent des problèmes au quotidien. Si pour nous ce sont nos gradins qui sont vides, pour d'autres ce sont leurs frigos et leurs armoires qui sont vides."

Concrètement, pour faire un don alimentaire il suffit de déposer les produits alimentaires (des vivres non périssables) au club même de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30. Il est également possible de faire un don en espèce sur le compte BE 48 0689 0299 2427.

Le club carolo lance aussi un appel aux bénévoles qui souhaitent aider tant pour la récolte que pour la distribution.