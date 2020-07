DreamWall et KeyWall, auparavant deux entités séparées, fusionnent après le rachat du second par le premier.

Les équipes sont désormais rassemblées sous un même pôle : toutes les activités sont désormais regroupées au sein d'une seule société - DreamWall - qui comprend deux départements. D'abord DreamWall Media Solutions pour la conception de décors, réalité augmentée et production en studio virtuel, du vidéomapping et de la production de bulletins météo et info trafic. Ensuite DreamWall Animation, qui travaille actuellement à la production d'une série 3D sur les "Schtroumpfs" et une prochaine série "Le Petit Nicolas" alors que "Yakari, the movie", animé en grande partie à Charleroi, sortira au mois d'août.

"Créées respectivement en 2007 et 2010, les sociétés DreamWall (studio d’animation et traitement de l’image) et KeyWall (location de studios et production d’émissions TV) ont acquis, au fil des ans, une stature internationale sur le marché de la production audiovisuelle. Installées à Charleroi elles constituent aujourd’hui un pôle de créativité et d’expertise particulièrement dynamique. Ces sociétés fournissent des services aux chaînes de télévision, aux producteurs de contenus audiovisuels ou d’événementiel, qui vont du tournage d’émissions de télévision à l’animation, en passant par la production de scénographies en réalité virtuelle et augmentée", peut-on lire dans un communiqué envoyé par DreamWall.

En effet, ils ont réalisé - en plus des animations et CGI - des grandes productions pour Téléfoot, BeTV, la RTBF, TF1, France Télévisions et RMC notamment, mais aussi d'autres pays (Suède, Finlande, Thaïlande, Inde et plusieurs pays d'Afrique).