Le secrétaire régional de la CGSP-admi (branche "administration publique" de la FGTB) est colère et le fait savoir par voie de communiqué. La raison? Les travailleurs du CPAS n'ont pas reçu de compensation sur fonds propres du CPAS de Charleroi.

"Plusieurs travailleurs nous ont contacté pour nous dire qu'ils étaient choqués", note Philippe Barbion. Il fait référence au boni de 2 millions d'euros dégagé par le CPAS en 2020, notamment grâce aux différents subsides complémentaires "Covid" de la Wallonie et du fédéral.

"Les primes octroyées par les différents gouvernements n’étaient pas pour aider à faire des bonis sur les budgets des CPAS mais bien pour aider, renforcer et récompenser les travailleurs qui ont toujours répondu présents depuis le début de la crise. Force est de constater que malgré leurs disponibilités, certains travailleurs n’étaient pas concernés par les différentes primes octroyées, néanmoins ceux-ci auraient pu, vu les bénéfices dégagés par le CPAS, recevoir une compensation sur fond propre", fustige la CGSP.

Philippe Van Cauwenberghe (PS), président du CPAS de Charleroi, précisait que le boni de 2 millions d'euros pourrait être mis en réserve pour "amortir par exemple un choc futur au niveau des dépenses sociales et ce sans devoir faire appel à la Ville de Charleroi". En effet, l'année 2020 a permis de donner un "bol d'air" financier au CPAS par une réduction des frais (chauffage des bâtiments non-actif en raison du télétravail, frais de déplacements moindres avec les visites domiciliaires à l'arrêt, etc.) couplé à une aide exceptionnelle "Covid" des gouvernements aux CPAS.

Il ajoute: "mais cet argent n'appartient pas au CPAS, c'est à la Ville de Charleroi qui chaque année nous donne près de 60 millions d'euros en dotation: c'est la Ville qui absorbe nos mali budgétaires, c'est elle aussi qui absorbe nos boni, enfin, notre boni puisqu'il est exceptionnel à l'année 2020. De la même manière, la prime qui est réclamée - il y a d'ailleurs une demande à ce sujet des syndicats en comité de concertation - ne peut être assumée avec ces fonds, déjà parce qu'ils sont à la Ville et mis en réserve au CPAS en attendant la prochaine modification budgétaire, ensuite parce qu'une telle prime doit être négociée uniformément pour les agents de la Ville et les agents du CPAS de Charleroi. Le CPAS ne peut pas décider d'octroyer une prime à ses propres travailleurs, de son propre chef. Je rappelle également qu'en parallèle - et j'ai eu le ministre à ce sujet - les CPAS réclament à la région et au fédéral une prime supplémentaire pour tout le personnel de première ligne, comme ça avait été fait pour les maisons de repos, mais c'est un autre débat. Ce débat-ci, une prime communale, doit se faire en comité de concertation. Ce vendredi, nous rencontrons les syndicats en front commun... et ce point précis n'a pas été ajouté à l'ordre du jour. Je m'étonne donc du communiqué de presse de la CGSP."