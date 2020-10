Alors qu’il avait décidé de remettre son resto, il se ravise, repense son projet et s’agrandit.

Le 15 novembre, Nicola et Loredana, patrons de la pizzeria Bellini située sur les hauteurs de Jamioulx, se lancent dans une nouvelle aventure ou plutôt poursuivent leur belle aventure qu’ils ont démarrée il y a 5 ans.

Au fil des années, le duo et leur équipe se sont fait une place dans la petite commune et bien au-delà. À force de travail, leur affaire est devenue prospère. La vie avance et la famille s’agrandit, donnant à Nicola et son épouse l’envie de remettre le commerce pour un nouveau projet professionnel. Tout cela aurait pu se faire sans heurts si la Covid-19 n’était pas passée par là.