Grégory A., jugé par défaut, risque 30 mois de prison ferme pour avoir tiré dans les genoux du compagnon d’Emilie, cliente.

Grégory, tatoueur, accueille Emilie dans son salon pour réaliser un tatouage. Durant les plusieurs séances nécessaires à la réalisation du motif sur la peau d’Emilie, une relation de confiance s’installe entre les deux personnes. Emilie se confie même à Grégory, lui expliquant ne plus être heureuse dans son couple. L’histoire s’arrête là. Sauf, lorsque Emilie trouve refuge chez Grégory. La femme, accompagnée par son chien et son chat, explique ne pas avoir d’endroit où dormir. Son tatoueur l’héberge pour une nuit et Emilie retourne, dès le lendemain, auprès de son compagnon.

Ce dernier demande des comptes à Emilie. Elle lui explique avoir passé la nuit chez son tatoueur. Rapidement, la victime soupçonne une relation entre Emilie et Grégory. "Elle jure qu’il ne s’est rien passé, mais cela ne suffit pas à calmer le compagnon", précise le ministère public. Plusieurs messages "remplis de testostérone" s’échangent entre le compagnon et Grégory. Après plusieurs tentatives de rencontre pour avoir une discussion, Grégory finit par donner son adresse. Emilie et son compagnon débarque sur les lieux. Grégory, armé d’un Winchester, tire à deux reprises dans les genoux de la victime. "Le plus fou après ces tirs, c’est qu’ils se sont assis une dizaine de minutes afin de discuter", explique le parquet.

Face à la gravité des faits, une peine de 30 mois de prison ferme a été requise contre Grégory. Jugement, le 3 mars prochain.