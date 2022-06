Un taux d’emploi d’à peine 54 % quand la moyenne du pays est à 71 % (soit un décrochage de plus de 30 %), une population de demandeurs d’emploi qui continue à augmenter : les arrondissements de Charleroi, Thuin et Philippeville ne voient pas leur situation évoluer favorablement. Et c’est bien ce qui inquiète la fédération CSC de Charleroi Sambre et Meuse qui couvre ce territoire.