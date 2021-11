Pour aimer la culture, il faut y avoir goûté. Afin d’y familiariser les jeunes de la tranche 16-26 ans, l’animatrice théâtre du Secteur 42, maison des jeunes de Lodelinsart, a imaginé un projet inédit : le théâtre à la maison. "Pas chez soi mais au sein de l’infrastructure", précise Krystyna Flaba.

L’ancien centre « Rouge brique » dispose d’une salle confortable et bien adaptée aux spectacles, essentiellement les concerts. Pour les besoins de la cause, elle se muera en théâtre le samedi 27 novembre prochain, avec une jauge de 80 places assises.

L’idée, c’est à la fois d’inviter les jeunes à une comédie grinçante mise en scène par Krystyna, comédienne passionnée, mais aussi à se confronter eux-mêmes au regard du public lors d’une première expérience. En d’autres termes, à être spectateurs ou bien acteurs et spectateurs pour présenter le résultat d’un travail en atelier théâtre d’une durée de trois mois.

Pour le spectacle, le choix s’est porté sur "Un ouvrage de dames" de Jean-Claude Danaud. Trois femmes qu’incarnent Céline Archambeau, Isabelle Cuvelier et Annick Leroy du collectif "Les 2 pieds sur scène" sont confrontées à une affaire de meurtre avec des preuves à éliminer. "Une belle première fois ne peut qu’attiser les envi", commente la promotrice.

Le théâtre c’est l’occasion de rencontrer les acteurs, de vibrer avec eux, mais aussi de ressentir et de partager des émotions. Là est toute sa richesse. En tant que comédienne et animatrice théâtre, Krystyna encadre le travail de préparation. "Nous apprenons d’abord à nous connaître, ensemble nous recherchons des textes, des extraits de pièces, nous écrivons des sketchs, créons, répétons… cela permet de stimuler diverses compétences." L’accompagnement colle aux attentes et à la personnalité des volontaires.

En région de Charleroi, la démarche est unique. Elle s’est construite jusqu’ici sans subsides mais ils sont les bienvenus pour poursuivre l’aventure. L’objectif est en effet de rééditer l’opération tous les trimestres. Entrées à prix réduits pour les jeunes. Inscriptions possibles pour les ateliers théâtre du spectacle de février. Le nombre de places est limité. Infos au 071/31.87.43