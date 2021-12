Ce soir vers 18h30, les pompiers de Marcinelle sous les ordres du sergent Gelpi et de l'adjudant Martin Henin ont été requis à Marcinelle route de Philippeville pour un incendie au Trafic et au Brico.

Une fois sur place, les soldats du feu ont trouvé la toiture du Trafic détruite par le feu.Les pompiers ont dû faire appel à un deuxième départ de Jumet, deux citernes supplémentaires ont été appelées ainsi qu'une ambulance en prévention.

Le magasin Trafic est partiellement détruit et le Brico a aussi souffert. 30 pompiers sont occupés à combattre l'incendie. On ignore encore les causes de l'incendie.