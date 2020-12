A Charleroi, l'ASBL Le Triangle à Charleroi poursuit plusieurs objectifs : l'association possède tout d'abord un abri de nuit pour les personnes en difficulté mais aussi un accueil de jour connu sous la dénomination "Transi Toi" qui joue un rôle social important.

"Il s’agit du seul abri de jour de la région de Charleroi accueillant des familles. Pour les familles fragilisées, c’est un point d’accueil extrêmement important. Il s’agit d'un filet de sécurité qui évite chaque année à pas mal de citoyens de plonger dans l’extrême précarité et il est donc impératif pour la pérennité de ce projet de garantir sa viabilité sur le plan financier or aujourd'hui, dans le contexte difficile de la crise sanitaire, sans l'aide de Viva for Life, le Triangle ne pourrait ne plus accueillir les familles dans le besoin" précise Christophe Clersy, député wallon du groupe Ecolo. Il a interrogé la ministre de l'Action Sociale, Christie Morreale (PS), dans ce cadre.

"L’inquiétude est grande depuis mal de mois au niveau de l’ASBL. Récemment, elle n’a pas pu renouveler les contrats de l’équipe qui a porté le projet durant presque 3 ans et risque de mettre un terme à ses activités l’été prochain si les choses n'évoluent. Cela crée un réel sentiment d’abandon dans le chef des travailleurs sociaux", ajoute le député, on vous faisait écho de ces difficultés récemment. Mais les difficultés reviennent en réalité chaque année, comme on le précisait déjà en 2019.

Bonne nouvelle, ou en tout cas une première avancée: dans sa réponse au député, la Ministre Morreale a affirmé qu'un groupe de travail a été mis en place pour élaborer un cadre réglementaire pour l'agrément et le subventionnement de structures d'accueil de jour. La Ministre a également réaffirmé sa disponibilité par rapport à une demande plus ponctuelle de subside émanant de l’ASBL.