Le prévenu avait écopé d'une peine de deux ans de prison par défaut à la suite d'une scène de coups et blessures le 31 mai 2019, à Beaumont. D'après le ministère public, Christophe C. avait informé un ami à lui sur la présence d'un homme. "Il a prévenu son ami, qui accusait la victime de faits de mœurs, de sa présence à un endroit précis. Alors, ils ont été le trouver et l'ont gratuitement frappé", avait expliqué la substitute du procureur Broucke.

Emmené à la prison, le prévenu avait immédiatement formé opposition au jugement. Le ministère public avait requis, le 17 août dernier, la confirmation de la peine initialement prononcée. Sans avocat, le prévenu avait plaidé la clémence du tribunal.