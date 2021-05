Julien est l’exemple type de la personne qui ne se rend absolument pas compte de la chance qu’il a eue de la part du tribunal correctionnel de Charleroi. Il y a un peu plus d’un an, en mars 2020, ce dernier a obtenu une mesure de faveur via un sursis probatoire. Qui dit sursis probatoires dit des conditions probatoires à respecter. Chose que Julien n’a que très peu prise en compte…

Ce lundi 31 mai, ce n’est pas moins que la révocation du sursis probatoire qui est plaidée par le parquet. Réquisitoire peu étonnant si on analyse la situation personnelle de Julien depuis sa condamnation en mars 2020. Tout d’abord, le jeune homme devait s’abstenir de consommer du cannabis. « Je consomme du CBD (cannabis légal) occasionnellement, mais je n’achète plus de cannabis. »

Outre cette abstinence, Julien devait également répondre à toutes les convocations reçues de la part de son assistant de justice et de la commission de probation. Et c’est sur ce point que le système s'enraye. Depuis novembre 2020, Julien n’a plus donné signe de vie alors qu’il a reçu trois convocations envoyées à son domicile. « J’ai reçu un courrier, mais par la suite, j’ai perdu tout ça de vue à cause de circonstances de la vie et d’un décès familial. Je n’ai pas eu d’autres convocations sinon j’aurais été me présenter », confie-t-il.

Le 28 juin prochain, sauf grosse surprise, Julien verra son sursis probatoire révoqué et devra purger une peine de 18 mois de prison.