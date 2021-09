Pour satisfaire les exigences d’un certain Tony (qui n’a jamais été identifié), Morad s’est rendu à trois reprises au domicile d’Arthur (prénom d’emprunt), reconnu incapable à 66% et atteint d’un retard mental.

D’après Morad, Arthur devait de l’argent à Tony dans le cadre d’un « arrangement à l’amiable » pour une histoire de messages échangés avec une mineure. « Il m’a demandé d’aller chercher les 5.000 euros manquants, alors qu’il avait déjà perçu 15.000 euros. »

Le 4 août 2020, Morad s’est rendu une première fois au domicile d’Arthur à Seneffe, pour recevoir 1.000 euros. Un mois plus tard, c’est en compagnie de Horia, au volant de son véhicule, que Morad a reçu 100 euros de la part d’Arthur, après un passage à la banque. Finalement, le manège plus que suspect de Morad a pris fin, après une troisième et dernière visite en avril 2021, en compagnie de Brahim et Kalid.

Récemment sorti de prison après un séjour de 12 ans, Morad emprunte le chemin inverse avec sa condamnation à 3 ans de prison. Horia a obtenu une mesure de faveur, tandis que Brahim et Kalid ont été acquittés.