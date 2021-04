Durant plusieurs années, Pascale a partagé sa vie avec Manuel. Mais de son propre aveu, elle ne garde pas un bon souvenir de ces années en évoquant des violences psychologiques, physiques et sexuelles. Malgré la séparation survenue en 2010, Manuel a continué de pourrir la vie de son ex-femme. Elle a déposé plusieurs dizaines de plaintes, mais rien n’a changé, il a continué à la menacer et à la harceler. "Pendant 10 ans avec lui, j'ai été violée, battue, étranglée, menacée. C'est un psychopathe en liberté qui me fait penser à Dutroux", confie-t-elle.

Alors, pour mettre fin à tout cela et après une nouvelle scène de menace, Pascale effectue des recherches sur internet et tombe sur une annonce. "Le gars promettait des solutions en France, en Belgique et au Luxembourg." Moyennant une somme de (...)