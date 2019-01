Le secteur du recrutement est en forme. En 2018, le nombre d’offres d’emplois s’est envolé : jamais les entreprises n’ont recherché autant de personnel, au point où le marché a connu une pénurie de candidats. Comme tous les secteurs, celui-là n’échappe pas aux évolutions technologiques. C’est ce créneau qu’une ancienne chasseuse de têtes a choisi d’exploiter pour offrir un nouveau modèle de mise en relation entre entreprises et recruteurs : Sophie Vanderputten a développé la plateforme HireRing.

Ce produit innovant conçu à Charleroi a bénéficié du soutien de l’incubateur hennuyer de startups Digital Attraxion, une initiative des holdings Sambrinvest, Wapinvest et du fonds de financement IMBC.

"Ma plateforme fonctionne un peu comme l’application Uber, elle met directement en contact Jacques de telle entreprise avec Nathalie de telle autre. L’intérêt est d’être connecté instantanément au prestataire le plus adéquat et le plus disponible. Chaque recruteur a une expertise plus développée dans un secteur. C’est là où ses talents, ses connaissances lui permettent de donner le meilleur du service qu’on attend de lui. Sans être un job board comme Linkedin, HireRing permet de matcher la demande avec le professionnel le mieux adapté, pour un prix préalablement défini." D’abord, c’est beaucoup plus rapide que la procédure en agence, qui s’étale sur plusieurs semaines. C’est aussi gratuit pour les recruteurs auxquels des demandes sont adressées.

Ensuite, le fonctionnement est intuitif : l’employeur introduit le profil qu’il recherche avec une description de fonction, la durée et le montant annuel du salaire, le niveau de séniorité. C’est aussi lui qui fixe le pourcentage de la commission qu’il est prêt à payer. La plateforme fait le reste, confidentiellement et rapidement. Actuellement disponible en anglais, elle sera traduite en français et néerlandais fin de ce mois, assure Sophie Vanderputten. "Une trentaine de recruteurs s’y sont déjà inscrits, des entreprises de renom y ont marqué leur intérêt."

Selon le directeur Research&Economic Affairs de Federgon Paul Verschueren, "une alliance bien pensée entre l’humain et la technologie peut conduire à plus d’excellence RH quand elle conjugue le meilleur des deux mondes. Si la technologie n’est pas un marteau de destruction, omettre de l’intégrer dans son fonctionnement, c’est se condamner à la destruction."





Profession : chasseuse de têtes

Sophie Vanderputten a fait le tour des métiers du recrutement

Sophie Vanderputten connaît bien le marché du recrutement et de la sélection du personnel. Elle y compte quinze années d’expérience dans différents métiers et sous divers statuts. Elle y fait ses débuts après une licence en philologie germanique et un séjour d’un an aux États-Unis.

Trilingue, elle est embauchée par le groupe Volt International en tant que recruteuse, avant de devenir consultante in house pour de grandes entreprises : Proximus puis Toyota. Sa carrière se poursuit chez Sun Microsystems qui lui confie la gestion d’une plateforme de recrutement pour le nord de l’Europe. Nouveau changement de cap. C’est alors en tant que free-lance qu’elle se met au service de Secuirex puis de grandes banques. En 2013, ING lui offre un poste de "recruitement manager" qu’elle occupe pendant cinq ans. C’est là que l’experte prend la mesure des enjeux de la digitalisation et des solutions que celle-ci pourrait apporter au secteur du recrutement en Belgique.

Son projet HireRing a reçu le soutien du programme Digital Attraxion. Un prêt est consenti pour son développement, il est désormais opérationnel. Le métier de consultant en recrutement a de multiples facettes : stratégies marketing, réseau professionnel, capacité à résoudre les problèmes, habileté à mener des entretiens et des négociations, autant de compétences pour dégoter les meilleurs candidats. Il faut ensuite conseiller ces derniers ainsi que les employeurs sur des sujets comme le salaire, la formation, les avantages sociaux et d’autres aspects pratiques.

Même si le recrutement est une histoire de développement commercial - les recruteurs ont des objectifs à atteindre et doivent exceller dans la vente - le contact avec les autres est essentiel. En effet, l’un des aspects majeurs de leur travail est de nouer des relations avec les professionnels du secteur et de gagner leur confiance.