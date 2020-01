Lacérations au cutter, coups de canifs et d’objets contondants, déchirures, inscriptions au marqueur indélébile, salissures : les sièges et banquettes de bus et de métro ne sont pas épargnés par le vandalisme.

En moyenne, ces dégradations donnent lieu à une facture annuelle de 10 000 à 15 000 euros à la direction d’exploitation du Tec Charleroi où 150 sièges sont remis à neuf chaque année. Une opératrice est chargée d’effectuer les réparations : Sophie Dutry est garnisseuse. C’est la seule femme occupée au dépôt de Jumet, le plus important de la zone : une centaine de travailleurs y exécutent les missions d’entretien, de tôlerie et mécanique. C’est lors des opérations de révision, dépannage et nettoyage que ses collègues l’informent de l’état du matériel. Sophie vient alors déboulonner ou dévisser les armatures de sièges pour emporter les éléments endommagés dans son atelier.

S’il y a des cas d’usure, le vandalisme reste de loin le premier facteur de détérioration, même si selon la directrice commerciale et communication de la direction d’exploitation de Charleroi Véronique Benoît, les chiffres indiquent une stabilisation des coûts.

Dans l’antre de Sophie, des dizaines d’éléments sont empilés sur des étagères, soigneusement rangés par marque et modèle de véhicule. "Certains sont prêts à être réinstallés : je me suis constitué un petit stock pour ne pas perdre de temps, comme ça on procède à un échange standard immédiat", explique-t-elle.

(...)