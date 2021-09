Le monde culturel est heureux de reprendre ses activités après une année perturbée par la pandémie de la Covid. Au Vecteur à Charleroi, c’est aussi la rentrée !

Pour cette rentrée, le Vecteur propose deux nouvelles expositions l’une dans la galerie V2 et l’autre dans le Rayon, l’espace bibliothèque.

La première « Le pôle d’inaccessibilité » de Stéphanie Roland est un voyage dans l’infiniment grand et l’infiniment petit. Dans la galerie, l’artiste propose une installation minimaliste. Lors de sa résidence de deux mois au Vecteur, Stéphanie Roland a découvert que la ville de Charleroi se situe exactement à l’opposé du « pôle maritime d’inaccessibilité » également nommé le point Nemo. Ce point géographique, dont les coordonnées GPS est le plus éloigné de toutes formes de vie humaine et d’espace terrestre. Un point de départ parfait pour l’artiste dont les thèmes de prédilection sont les lieux fantômes, ainsi que les entités immatérielles et invisibles générées par le monde occidental.

Dans la galerie V2, Stéphanie propose des vidéos et des photographies, fruits de ses explorations et la transcription de cet espace étrange et mystérieux. Elle nous emmène dans un voyage hors du temps et de l’espace physique ; dans un voyage mental où la confusion entre réalité et fiction est palpable, où l’on perd rapidement ses repères.

Stéphanie a décidé de rendre un certain hommage à sa région d’origine : Charleroi. Pour son travail, elle utilise notamment l’acier et le métal. Son travail est riche de questionnements sur l’homme et sa place dans cette planète. Entre image de l’espace et bactéries sous-marines, Stéphanie Roland ne laisse pas indifférent tant sa démarche est singulière. L’éphémère et le durable se côtoient avec un naturel déconcertant.

© D.R.

© D.R.

© NGOM

La deuxième exposition est celle de Filippo Fontana, ce dessinateur scénariste de bandes dessinées vénitien aborde le monde avec un regard tranché et direct. Entre le pamphlet et le dessin de presse, Filippo revisite le monde politique et capitaliste. Ses sujets de prédilection sont les grands hommes politiques comme Poutine ou Trump. Dans des scènes courtes et sans paroles, il n’hésite pas à égratigner leur image et exagérer les défauts de ces « maîtres de l’univers ». A côté de ces caricatures, le dessinateur est aussi l’auteur de deux B.D. toutes deux intitulées Magnum. Dans le deuxième tome ; il revisitent le monde des super héro trouvant des points communs avec notre monde actuel. De cette manière, Batman est comparer à un riche homme d’affaire. Les bouteilles de champagne Dom Pérignon rappellent de manière évidente le sigle de Batman. Ce riche homme d’affaires roule dans une Lamborghini Murcielago qui signifie chauve-souris en espagnol. Dans cette ouvrage on trouve sa libre interprétation des tortues ninja et de Hulck en autres.

Avec un univers simple et propre, Filippo va droit au but sans prendre de gants tout en restant bon enfant… en apparence.

© D.R.