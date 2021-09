L'avocat général de la cour d'assises du Hainaut, François Demoulin, a requis jeudi une peine de dix ans de réclusion criminelle contre Isabelle Lambert, reconnue coupable du meurtre de Franck Frissen, commis le 15 mai 2015 à Lodelinsart. Le magistrat du parquet a retenu de nombreuses circonstances atténuantes en faveur de l'accusée, dépendante à l'alcool en raison de plusieurs événements personnels. "Elle a mis en place une série de choses pour contrer ce problème mais la vigilance s'impose", a déclaré l'avocat général.

Isabelle Lambert n'avait aucun antécédent judiciaire et ne présente pas un caractère dangereux. Elle a deux enfants et est grand-mère depuis peu. L'avocat général souhaite que ces enfants grandissent dans des conditions meilleures. "Je n'oublie pas non plus que Franck Frissen avait deux enfants".

L'avocat général tient aussi compte du délai écoulé, six ans, et remarque que ces dernières années ont été mises à profit par l'accusée pour se reconstruire et continuer à vivre.

Pour l'avocat général, la peine requise permettra à Isabelle Lambert de ne pas perdre le travail accompli.