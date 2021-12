Ils étaient plus d’une centaine à attendre dans le froid que les portes du Centre d’Action Laïques de Charleroi s'ouvrent. A L’intérieur, des associations du grand Charleroi se sont aussi donnés rendez-vous sous la bannière de la solidarité portée par le CAL et l’asbl La Faim du mois, les organisateurs.

Suivant un protocole anti covid, les associations parmi lesquelles La Brasserie de l’Eden , le restaurant La Tanjia, Les chefs carolos solidaires, la boulangerie Schamp, Tibi, Le Passage 45, l’asbl Charleroi Centre-Ville, La Guimbarde, le musicien Jimmy et l’asbl Récolte Solidaire. Le CAL Charleroi distribuera de jolis sacs festifs pour tout emporter, Valérie Mathieu, de Athanor Brand stratégie, éco-conseil et design rejoint le village avec des boîtes à cadeaux distribuées par LE Père Noël.

Une fois les portes franchies, boissons chaudes, repas, jouets, kit d’hygiène sont offerts aux public.

Cette opération de ce mercredi est la deuxième édition du village solidaire en mode hivernal. "Nous avons tout fait pour que cette édition puisse encore se faire. Hélas, nous constatons que de plus en plus de personnes sont dans le besoin et à cette veille de Noël nous avons encore mobilisé le milieu associatif pour permettre aux plus démunis de passer de bonnes fêtes," explique Hicham Imane, président de l’asbl La Faim du mois.

Les associations et les nombreux bénévoles se sont largement mobilisés afin que petits et grands puissent sortir de leur, parfois, triste quotidien l’espace d’un moment. "Nous tenons à être présents pour distribuer non seulement un peu de chaleur humaine mais aussi une soupe bien chaude pour réchauffer les coeurs," explique Dolores l’une des responsables de l’asbl Récoltes solidaires.

Si l’opération a débuté à 10h, elle se poursuivra toute la journée tant que les stocks le permettront.

Le rendez-vous est fixé devant les locaux du CAL à la rue de France.