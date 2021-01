Plus de 4 ans après la fermeture de l'usine Caterpillar, tout le bassin carolo attend toujours la reprise des activités sur le site de Gosselies. Mais l'usine de fabrication et d'assemblage des voitures électriques chinoises (Thunder Power) a échoué, ou presque. Le ministre wallon de l'économie Willy Borsus (MR) n'y croit plus, disait-il à nos confrères de La Libre. Ce qu'il a encore répété en commission ce mardi, (...)