Avec l'annonce d'un Legoland Discovery Centre ce matin dans l'Echo et De Tijd , le sang des députés carolos n'a fait qu'un tour: Christophe Clersy (Ecolo), Maxime Hardy (PS), Julien Matagne (CDH) et Rachel Sobry (MR) ont immédiatement interrogé le ministre Borsus., se sont-ils inquiétés, se demandant tout de même. Bref:

"Lorsque cette information est parue, j'ai partagé les questions qui sont les vôtres. Je vous rassure, il n'en est rien. On parle de 700.000m² à Charleroi et 3000m² à Bruxelles", répond Willy Borsus. "Le groupe Merlin nous a confirmé que les deux activités ne sont pas en compétition, elles pourraient même se renforcer mutuellement à la fois dans la visibilité des implantations Legoland, des synergies d'équipe, voire des packages aux visiteurs pour visiter à la fois le centre et le parc d'attractions. J'emploie le conditionnel, bien évidemment, nous sommes toujours en phase d'études pour l'implantation d'un Legoland à Gosselies : on ne se prive en effet d'aucune hypothèse ou possibilité". Il enchaîne: la piste industrielle est toujours suivie en parallèle de Legoland. Et concernant ThunderPower, par contre, le ministre rappelle que ce n'est effectivement plus considéré comme une priorité.

L'ex-site de Caterpillar est vide depuis 5 ans.