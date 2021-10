Depuis 6 ans, la ville de Charleroi encourage et subsidie des projets émanant des initiatives citoyennes à destination des citoyens. Pour cela, une somme de 40.000 euros est débloquée. L'édition 2021 marque une première : c'est la première fois que le choix des projets est confié aux citoyens à travers la plateforme "MonOpinion". Ainsi, 311 votes exprimés via cette plateforme ont désigné 12 projets lauréats.

L’Echevine Julie Patte, en charge de la Participation, se réjouit que "parmi ceux-ci, huit répondent aux thématiques prioritaires choisies pour cette année : la lutte contre le harcèlement scolaire ou de rue et la plantation ou la création d’espaces de nature partagée."

Liste des lauréats 2021 :

ASBL Centre du Paysage

"Fleurissement visible"

Le projet est la création du premier parc urbain évolutif, participatif et durable de Belgique sur l’ancien site minier de la Broucheterre. L’essence même du projet est fondée sur les 3 axes du développement durable : social, économique et environnemental. Cet espace sera construit en collaboration avec les riverains et les personnes bénévoles qui souhaitent s’impliquer dans ce projet de quartier.

ASBL Centre Scolaire des Etoiles

« Ados solidaires »

Le projet consiste en la création d’une zone alimentaire au cœur d’une zone libre et ensoleillée au sein du parc de Gosselies par la plantation d’arbres fruitiers. Des panneaux didactiques seront aussi placés afin de présenter les atouts des espèces présentes destinés à une population qui éprouve des difficultés à la compréhension du français et qui conviendrait aussi aux enfants.

Comité Nadège UYTTERHOEVEN

"Les apprentis…"

L’objet est de lutter contre la pauvreté et le gaspillage alimentaire à travers la mise en place d’un jardin partagé et d’un compost urbain. Mais aussi d’apprendre, de partager et de développer les différentes techniques et pratiques de la permaculture. De sensibiliser au respect de l’environnement par la culture bio sans pesticides. De créer du lien, de la solidarité et de la convivialité entre les habitants du quartier.

ASBL Vins et Gourmandises de Wallonie

"Vignoble didactique"

L’objectif est la concrétisation de la mise en place en 2016 du vignoble didactique et participatif d’une superficie de 14 ares sur le site du Martinet à Roux, par la réalisation de la dernière étape qui est la vinification d’un vin blanc tranquille. Cette étape passe par l’achat de matériel et d’outils de récolte spécifiques. Ce matériel sera utilisé par les bénévoles lors des futures vendanges.

ASBL L’Ilôt

"Ouvrir le jardin-potager et le rucher"

Le but du projet est d’optimaliser le potentiel pédagogique du jardin-potager et du rucher en les ouvrants aux habitants et aux écoles du quartier. Des animations seront organisées axées sur la biodiversité, la permaculture, le compostage et l’apiculture naturelle et raisonnée.

ASBL Les Mots de Tom

"Et si ce n’était pas pour rire"

Le projet consiste en l’organisation d’un colloque autour du harcèlement scolaire et du cyber-harcèlement. Une journée sera consacrée aux familles : rencontre avec des écrivains qui ont écrit sur la problématique, représentation sur le sujet… Une autre journée sera elle destinée aux enseignants, éducateurs, membres des PMS. Le but est de donner accès à des outils et/ou des solutions pour lutter contre le harcèlement.

Comité des Fêtes du quartier Martinet-Roux

"Chasse aux œufs…"

Cette chasse aux œufs sera réalisée à 6 endroits différents selon l’âge des enfants et des jeunes (de 1 à 15 ans). A chaque endroit un conte sera lu, selon la tranche d’âge, par l’ASBL La Maison du Conte. Une grande animation de cirque de rue sera aussi proposée dans le quartier.

ASBL Kangourous Vélo Trial Club

"Un espace naturel partagé au skate park de Couillet"

Le but est d’introduire plus de végétation en aménageant l’espace, en grande partie bétonné, en un espace naturel et néanmoins cultivé afin d’améliorer le cadre de vie, tout en produisant quelques légumes et en améliorant la biodiversité. La culture et les aménagements seront réalisés de façon collective et participative.

ASBL COCAD

"Les Jardins Yernaux"

Ce projet a pour objectif la mise en place d’une dynamique à l’échelle du quartier afin de sensibiliser les citoyens aux enjeux de la consommation éthique, saine, responsable et locale. Il vise aussi à favoriser la participation et la mobilisation citoyenne en faveur de la convivialité dans les quartiers et du mieux vivre ensemble au travers de la mise en place d’un potager et d’un petit poulailler.

ASBL Formidable

"Mon lieu de vie et moi…"

La finalité du projet est d’organiser une exposition de photographies réalisées par les jeunes des quartiers, des associations, des écoles et des institutions de jeunes. Le but étant aussi de donner les moyens à ce jeunes pour pouvoir photographier leur espace de vie, leur quartier, leurs lieux préférés, leurs activités et de cette manière pouvoir exprimer leur vision personnelle.

Comité Le Ry Fleuri

"Le Ry Fleuri"

L’objectif du projet de ce comité est de rendre plus vert et plus beau le square de leur quartier. Une attention toute particulière sera portée au choix des essences locales d’arbres et d’arbustes afin qu’ils soient appréciés par les pollinisateurs et adaptés au sol et au climat local. Le but étant aussi de créer du lien social entre les habitants du quartier à travers ce projet écologique, inclusif, créatif et participatif.

ASBL Terril 31

"Convention Citoyenne Carolo"

Ce projet de démocratisation s’inscrit dans un processus de rencontres participatives et délibératives durant lesquelles chacun aura l’occasion de participer à l’élaboration d’un vivre-ensemble et de s’approprier les questions d’avenir : écologique, sociale, démocratique, urbanistique…Le citoyen sera inviter à (re)penser son milieu de vie et son paysage urbanistique. Le but étant de donner aux citoyens les outils nécessaires pour s’emparer de ces questions et de cette manière leur permettre de se confronter à une démocratie horizontale.