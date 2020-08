En raison des fortes chaleurs annoncées cette semaine, les 14 recyparcs Tibi modifient les horaires d'ouverture. Dès ce mardi 4 août jusqu'au vendredi 7 août, les recyparcs ouvriront 1h plus tôt que l'heure habituelle, et fermeront une heure plus tôt. Ils ouvriront donc de 9h15 à 17h (au lieu de 10h15 à 18h).

L'ouverture du samedi ne change pas, les recyparcs seront ouverts de 9h15 à 17h30.

"Ces mesures sont prises afin de permettre au personnel d'effectuer ses missions dans des conditions un peu moins pénibles."