Les nombre d'accidents en diminution dans la région

Bonne nouvelle:dans l'ensemble du pays pour 2020, grâce à une année évidemment record puisque marquée par le confinement et le couvre-feu, qui ont fortement limité les déplacements et donc les accidents, notamment avec l'absence de fêtes et autres festivals où l'alcool coule parfois plus que de raison, en tout cas si on prend le volant ensuite. Au niveau des chiffres par province, le Hainaut s'en sort d'ailleurs particulièrement bien avec 21,7% d'accidents entraînant des dommages corporels en moins (2.913 au total), 32 morts de moins sur les routes (75 au total) mais surtout une diminution globale de 50% du tués en dix ans.

L'arrondissement de Charleroi* tire également son épingle du jeu, puisque la diminution des accidents corporels y est de -26% (1.249 accidents). Le nombre de morts n'a pas bougé (21) mais avec un nombre si bas, les pourcentages ne sont pas toujours un indicateur fiable, l'effet "faute à pas de chance" peut jouer un rôle très important puisque pour un accident grave de plus ou de moins, le nombre de décès peut augmenter de 3 à 5 ou diminuer d'autant.

La diminution la plus spectaculaire du nombre d'accidents est à Courcelles (-37%, 59 en tout) et à Charleroi (-31%, 758 en tout). "C'est effectivement plus difficile de se blesser ou se tuer dans des endroits limités à 30km/h ou dans les embouteillages", note Benoît Godart, porte-parole de Vias. "Mais la A54 reste une des autoroutes les plus dangereuses, on espère que ça va changer avec le radar tronçon. De son côté le R3 aussi un des rings les plus dangereux. Ces deux grands axes peuvent plomber les statistiques de la région de Charleroi, évidemment. Et ni les communes, ni la police locale n'y peuvent grand-chose puisque ce sont des routes régionales."

Deux communes n'ont pas réussi à diminuer le nombre de blessés

Au niveau des accidents toujours, deux communes sortent pourtant du lot parmi toutes les diminutions : Farciennes, où il y a eu 21 accidents (+0%) dont les statistiques stagnent malgré l'année "covid", et Fontaine-l'Evêque qui a même vu une augmentation du nombre de blessés sur son territoire (+9%, 49 au total), ce qui est plutôt inquiétant. On a voulu y voir plus clair, et nous avons contacté les deux communes en question.

À Farciennes, le coupable est tout désigné : le carrefour du Wainage, sur la N568, vient plomber les statistiques. "Les feux sont tombés en panne en septembre 2020, et il y a eu neuf accidents en trois jours", explique-t-on au cabinet du bourgmestre. "Mais c'est un carrefour régional, la commune ne peut pas y faire de dépenses et si elle procédait elle-même à des modifications, ce serait le bourgmestre qui serait personnellement responsable des accidents qui s'y produisent. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait rien, à la fois le bourgmestre et la police locale interpellent régulièrement le ministre en charge de la mobilité pour dégager une solution pour ce carrefour. On nous répond qu'on ne peut pas y faire de rond-point, d'accord, mais il doit y avoir moyen d'améliorer les choses, en réduisant par exemple à une bande, ou en installant des radars de part et d'autre des feux. Ce carrefour a été repris dans notre plan de mobilité, demandé par la région, mais on s'est étonné de pas retrouver de moyens régionaux dans le plan Infrastructures proposé par le ministre... On se mobilise pour trouver des solutions, mais ce n'est pas de nous qu'elles doivent venir."

Du côté de Fontaine-l'Evêque, le bourgmestre Gianni Galuzzo pointe également deux routes régionales, qui pourraient être liées à ces augmentations d'accidents corporels observés sur le territoire communal en 2020 : "La N589, qui traverse Fontaine et Forchies pour relier le R3, est problématique. J'ai interpellé les autorités régionales à ce sujet, une réunion a d'ailleurs eu lieu en juillet dernier. On m'a signalé que des aménagements allaient se faire, mais il faut le temps que le dossier se fasse, j'espère que ce sera pour 2021", nous dit-il. Le R3 à Forchies-la-Marche est également pointé du doigt, "j'ai également interpellé la région à ce sujet."

Davantage d'accidents de vélo et de moto

Si les chiffres sont en baisse et sont plutôt encourageants, on note tout de même une augmentation du nombre de cyclistes blessés sur les routes, surtout en Wallonie (+20,9%) qui dépasse la barre des 1.000 accidents corporels impliquant des cyclistes. Dans l'arrondissement de Charleroi aussi ce nombre est en hausse, avec +7% (73 accidents, pas de mort). "C'est clairement parce qu'il y a davantage de vélos sur les routes", note Benoît Godart de Vias. "De plus en plus de gens se sont tournés vers le vélo, que ce soit pour leurs déplacements quotidiens ou lors de balades. On l'a vu cet été sur les ravels et dans les rayons des magasins de vélos, vidés par les belges. Mais le nombre de cyclistes tués est lui en diminution (11 en 2020, contre 21 en 2019), ce qui indique aussi que les accidents sont moins graves de manière générale, et donc a priori sont plutôt des chutes et non des collisions avec des voitures ou autres véhicules lourds."

Au niveau des motos, les accidents sont aussi à la hausse dans l'arrondissement (+13%, 79 accidents, 3 morts) même s'ils sont en diminution globale sur l'ensemble du pays. "C'est probablement le même phénomène qu'à Bruxelles : dans les grandes villes, de plus en plus de gens se tournent vers le deux-roues parce qu'ils en ont marre de la voiture, et des embouteillages. C'est une tendance assez forte ces dernières années, où la moto devient un moyen de déplacement et non plus juste un loisir pendant le week-end", explique-t-il encore.

Le rapport complet, sans le détail commune par commune, peut être retrouvé sur le site de Vias.

* Note: l'arrondissement de Charleroi est composé des communes suivantes: Aiseau-Presles, Chapelle-lez-Herlaimont, Charleroi, Châtelet, Courcelles, Farciennes, Fleurus, Fontaine-l'Evêque, Gerpinnes, Les Bons Villers, Montigny-le-Tilleul et Pont-à-Celles.