Cette décision fait suite à la signature, le 24 juin dernier, d'un avenant à la convention d'actionnaires portant sur la mise en place d'une nouvelle gouvernance et le refinancement de la société nécessaire à sa pérennisation à la suite de l'impact important de la crise sanitaire sur le secteur aérien.

Dans ce cadre, le conseil d'administration de l'aéroport carolo a entrepris la mise en œuvre du plan stratégique 2021-2025 qui passe notamment par la conclusion d'un accord aux conditions de marché à long terme avec Ryanair et par une intervention de 10 millions d'euros sous la forme d'un abandon de créance de la part de la SOWAER sur le montant des redevances 2020. Un accord avec les partenaires sociaux, sous forme de convention collective de travail d'une durée de 3 ans, a également été conclu en décembre dernier, rappelle le ministre.

Pour rappel, la recapitalisation de l'aéroport modifie la répartition de son actionnariat. Le partenaire privé Belgian Airports (groupe SAVE) passe ainsi de 27,65 à 48,32% du capital, le public restant toutefois majoritaire (Sowaer 35,87 %; Sambrinvest 13,68 %; Igretec 1,65 % et Sabca 0,48 % )

"Je me réjouis de l'aboutissement de ce dossier qui a monopolisé l'ensemble des forces vives de l'aéroport ces derniers mois. La décision prise mercredi permet d'envisager l'avenir de BSCA sereinement", a commenté Adrien Dolimont. "Au-delà du refinancement acté, c'est une nouvelle dynamique de partenariats que je tiens à mettre en avant", a-t-il ajouté.

"En tant qu'opérateur aéroportuaire, le groupe SAVE se réjouit de consolider son partenariat à long terme avec la Région Wallonne, ses actionnaires publics ainsi que de renforcer plus encore la collaboration industrielle déjà entreprise entre les équipes de SAVE et de BSCA. L'objectif est maintenant de poursuivre et d'amplifier le développement de l'aéroport selon le projet établi", ont de leur côté renchéri les responsables du groupe italien SAVE, Enrico Marchi et Monica Scarpa.

"L'augmentation de capital témoigne de la confiance des actionnaires dans ce projet et de leur volonté d'y être partie prenante. Elle nous permettra de poursuivre le développement d'un modèle d'aéroport moderne autour des 5 axes définis par le management et le conseil d'Administration : le social, l'industriel, le commercial, la gouvernance et le développement durable", se sont enfin félicités le président de BSCA Gilles Samyn et son CEO Philippe Verdonck.