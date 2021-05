L'ouverture des terrasses ce week-end concrétise un peu la reprise économique encore timide dans différents secteurs.

Témoins de cette reprise, les agences interim ont pour mission de faire le lien entre les personnes et les entreprises.

Chez Actief Interim on se veut acteur de cette reprise qui, lentement, reprend du moins dans ce qui est recherche d'employés. Pour les ouvriers, il semble que les activités n'ont jamais vraiment cessées. "On voit que l'horeca a repris. On a au moins 30% de nos clients horeca qui ont repris ce week-end. Au niveau des demandes de contrats cela a été avec un minimum d'heures car la météo joue un grand rôle," explique Sabrina Dapra, Branch Manager chez Actief Charleroi.