Steven était hébergé chez Jennifer C., à Manage. Il lui avait proposé de servir de figure paternelle a ses enfants si elle le souhaitait. Mais Samuel W., le père des enfants, n'a pas apprécié.

Jennifer C., Samuel W. et Jérémie J. se sont donc mis à trois sur le malheureux, pendant cinq jours. Du 19 au 23 mai 2020, ils lui ont craché dessus, lui ont uriné dessus, lui ont fait manger ses excréments... puis les coups ont suivi, les étranglements, les menaces de lui couper le sexe avec une pince coupante : le trio a même fait creuser sa propre tombe à Steven. Enfin, ils l'ont torturé et violé : brûlé à la cire, ils lui ont aussi introduit divers objets dans l'anus. Le tout a été filmé par Jennifer C.

Les trois personnes ont été condamnées, et sévèrement, par le tribunal correctionnel de Charleroi. La Nouvelle Gazette rapporte que Jennifer C., la seule sans antécédents, a écopé de 8 ans de prison ferme. Samuel W. et Jérémie J., tous les deux connus de la justice avec des casiers bien remplis malgré leurs 30 ans à peine, ont eux été condamnés à 12 ans de prison chacun. Soit trente-deux ans, cumulés, pour le trio.