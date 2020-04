Audrey Pizzinato est directrice du Service familial de Charleroi, une ASBL indépendante qui gère près de 700 personnes dans le besoin et qui emploie plus de 150 aides familiales.

"Notre travail continue, même pendant le confinement, et il est essentiel !", explique-t-elle. "On est un secteur assez peu connu, mais il ne faut pas oublier qu’on aide à maintenir à domicile les personnes soit âgées, soit fragilisées par la maladie, soit Alzheimer ou atteintes de troubles psychologiques, et même parfois tout cela combiné."