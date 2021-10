C'est lors d'une soirée de gala dans les locaux de la Maison pour Associations que se sont réunis les femmes et les hommes qui n'ont pas peur d'offrir temps et argent au service des autres.

Si l'édition de 2020 n'a pu avoir lieu en raison de la crise Covid, l'édition 2021 a vu des lauréats et des nominés tous plus méritants les uns que les autres. Ce rendez-vous de bénévoles et des belles âmes à mis à l'honneur non seulement une région mais également un dévouement sans bornes.

Ce jeudi, c'est donc toute une région et des actions qui se sont vus récompensés. On a pu assister à une cérémonie pleine d’émotions, de retrouvailles, de projets, agrémentée par les prestations de théâtre chanté (en wallon) d’El Bwèsse a téyâte.

Ces récompenses sont décernées pour la plupart par un jury lui-même essentiellement composé de représentants du milieu associatif, mais aussi par la MPA (pour l’association de l’année) et par le public tant présent physiquement à la soirée que via internet.

En voici le palmarès.