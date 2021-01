Lors le premier comité de concertation de cette année 2021, qui a eu lieu, ce vendredi 8 janvier, une seule annonce d’assouplissement a été déclaré : les auto-écoles peuvent enfin rouvrir. A la grande joie, bien sûr, des moniteurs. Mais surtout des élèves qui veulent passer leur permis de conduire au plus vite.

Mais en ce lundi 11 janvier, plusieurs auto-écoles sont encore restées fermées parce qu’elles attendent l’autorisation du gouvernement fédérale. Cependant, l’auto-école Starter, qui se situe à Jumet Gohyssart, a ouvert pour organiser du mieux que possible les différents cours pour les élèves. « Depuis ce matin, le téléphone n’arrête pas de sonner. Les personnes veulent reprendre au plus vite leurs cours mais il va falloir être patient », explique la secrétaire de l’auto-école Starter à Jumet.

"Nous allons travailler pour aider le plus de personnes possible. Quand nous avons fermé en novembre, j’avais des élèves qui devaient passer leur examen parce qu'ils n’avaient plus beaucoup d’heures de cours. Là dans l’immédiat, je n’ai pas encore reçu les horaires du centre d'examen de Couillet", ajoute-t-elle. Les personnes qui n’ont plus beaucoup d’heures de cours seront privilégiées.

C’est toute une organisation qui doit être remises en place.