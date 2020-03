Même s’ils comprennent les raisons, l’impact financier est très lourd.

Depuis l’appel des autorités à annuler les voyages à destination de zones à risques, même avant l'annulation des événements culturels et sportifs jeudi soir, les voyagistes et agences de location de cars étaient submergés de coups de téléphone et d’e-mail… d’annulation.

Chez Voyages Desmet à Jumet, le choc est important. "Depuis le début nous avions quelques annulations pour des destinations en Italie par exemple. Mais maintenant qu’est sorti l’avis officiel nous nous attendons à des annulations en masse. Pour la seule journée de mercredi nous avons déjà enregistré une dizaine d’annulations" , explique Michèle Desmet, responsable de l’agence. Si les motifs d’annulation sont tout à fait compréhensibles et légitimes pour la responsable, elle constatait aussi l’annulation - dès le début de la semaine - vers des destinations qui, a priori, ne présentent pas trop de danger comme Londres ou les Pays-Bas. "Alors qu’il est demandé d’être vigilant jusqu’à la fin mars nous avons tout de même eu des annulations pour des départs en juin. Nous n’avons plus de voyages organisés par les maisons de repos et aussi moins de voyages plus proches comme à Namur ou Liège."

Le contrecoup de l'arrêt des cours dans les écoles, pour la société qui compte 14 cars et une quinzaine de membres du personnel, est rude. "Nous sommes dans ce qui est normalement une grosse période pour le secteur. Mars, avril et mai sont très demandés pour les voyages scolaires. Nous avons dû annuler tant pour l’étranger que pour des destinations plus proches comme Pairi Daiza."

Même si l’impact financier est lourd (on parle ici d’une diminution de 30 % du chiffre d’affaires depuis le début de l'épidémie) les motifs des suppressions et des reports se font surtout pour des raisons sanitaires dont l’entreprise est consciente. "Nous savons que ces voyages ne sont pas annulés de gaîté de cœur par les organisateurs c’est pour cela que nous ne réclamons pas les frais d’annulation à percevoir dans certains cas."

Avec un agenda et des réservations qui bougent d’heure en heure, c’est également toute l’organisation quotidienne qui est revue. "La Fédération des autocars belge nous envoie tous les jours des mises à jour sur les destinations à risque. Nous devons également envoyer un rapport journalier sur l’état de santé de nos chauffeurs aux TEC. La vie dans les bureaux a changé. Nous nous saluons de loin, évitons tout contact ou trop grande proximité. Même si les chauffeurs ont l’habitude d’entretenir leur car correctement, il est demandé de bien tout désinfecter après leur usage."