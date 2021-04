Sur les cinq pharmacies contactées ce lundi matin, seules deux avaient du stock, et encore ils ne l'avaient reçu que ce mardi matin. À la Familia de la ville haute de Charleroi, sur l'avenue Jules Hénin à deux pas du Marsu, les boîtes venaient d'arriver peu avant l'ouverture et les pharmaciennes étaient en train de finaliser leur commande pour la mise en vente. "Mais vous êtes le premier à nous demander si on en a, on n'a eu aucune demande", nous explique une pharmacienne. "On était d'ailleurs un peu étonnées, ici, puisqu'on s'attendait à voir du monde ce matin... et en fait non." Même chose à la Familia de Fleurus, sur la chaussée de Charleroi (ex-Multipharma) : des stocks ont été rentrés ce mardi matin, mais ils n'ont eu aucune demande des clients. À noter que les pharmacies Familia ont le même grossiste.

À Charleroi toujours, les pharmacies Libert (face au parc Astrid) et de l'Ouest (place de la Digue) n'avaient pas encore reçu leurs autotests, pourtant déjà commandés. "Le grossiste n'en aura en stock que le 9, donc j'en vendrai le 9 ou le 10 selon la livraison que je recevrai", nous explique le pharmacien de chez Libert. Pour la pharmacie de l'Ouest, le stock devrait être disponible le 12. Quant aux demandes, Libert en a reçu "quatre ou cinq" la semaine passée et une ce mardi matin, peu avant qu'on les contacte. À la pharmacie de l'Ouest, il n'y avait encore eu aucune demande quand on a eu notre contact.

Enfin, à la pharmacie du Tilleul, sur la rue de Landelies à Montigny-le-Tilleul, on nous fait état de quelques demandes de clients, mais les stocks ne sont de toute façon pas encore disponibles. "On ne sait pas quand ils le seront, on espère cette semaine", confie la pharmacienne qui nous a répondu.