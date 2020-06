La Ville de Charleroi vient d’annoncer qu’elle allait lancer la rénovation énergétique de 16 bâtiments publics : huit écoles, une crèche, six centres sportifs et un bâtiment administratif. Objectif : économiser 70 % d’énergie, surtout sur le chauffage, un peu sur l’électricité. Et pour se montrer volontariste, elle a pris le standard QZen (quasi zéro énergie), "plus performant que le PEB recommandé en Wallonie", d’après l’échevin écolo Xavier Desgain (...)