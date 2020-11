Si vous souhaitez emprunter des ouvrages en "Take away", il faudra d'abord consulter le catalogue en ligne ou faire une demande aux bibliothécaires, par mail ou téléphone. Un rendez-vous sera alors donné pour venir retirer ses livres.

"Bien entendu, et afin de garantir la santé de chacun, il vous sera demandé de respecter les mesures de prévention désormais bien connues : port du masque, hygiène des mains et distances physiques. Par ailleurs, les ouvrages rapportés seront déposés dans des cartons mis disposition, isolés et retirés de votre carte de lecteur après 7 jours", notent encore les bibliothèques.

Afin d’éviter toute manipulation d’argent, amendes de retard, droits d'auteur, remboursement de livres et autres ne seront pas encaissés pour le moment. Mais les sommes resteront dues.

Des plateformes numériques pour consulter des livres en ligne

"Par ailleurs, les lecteurs auront l’occasion de découvrir de nouvelles pratiques de lecture, notamment en consultant nos deux plateformes de livres numériques : Numilog et Bibliovox", avancent aussi les bibliothèques publiques.

Numilog est un service de prêt de livres numériques disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Les usagers ont la possibilité de télécharger des livres pour une durée de 28 jours à partir de leur domicile. Une fois l’inscription faite auprès de la Bibliothèque A. Rimbaud, le lecteur peut consulter le catalogue via le lien sur notre blog et télécharger un ouvrage gratuitement sur son PC, liseuse, I-Pad, smartphone, etc. grâce à son identifiant (adresse mail) et son mot de passe. Les livres numériques sont proposés au format e-Pub. A noter que le catalogue proposé est alimenté cette année de romans adultes et jeunes adultes.

Afin de diversifier l’offre numérique, le réseau s'est également abonné à Bibliovox qui permet la lecture en streaming de quelques 35 000 titres : classifiés et fictionnels, adultes et jeunesse. Cette bibliothèque numérique est accessible sur tous les supports (PC, liseuses, tablettes,…). Elle couvre différents domaines de la connaissance : sciences humaines, économie, tourisme, littérature, livres en langues étrangères, … et regroupe de nombreux éditeurs francophones.

"Ce projet numérique s'inscrit dans la volonté des bibliothèques du réseau de faciliter l'accès et l'utilisation des nouvelles technologies. Il enrichit l'offre de services et de supports, au même titre que les DVD, CD, livres audios, etc. et complète l’offre de la Fédération Wallonie Bruxelles (Lirtuel)", explique-t-on. Pour une demande d’inscription à ces plateformes, il faut envoyer un mail à l’adresse suivante: bibliotheque.arthurrimbaud@charleroi.be

Une page web a été mise en ligne pour consulter les différentes plateformes numériques, via le site des bibliothèques du Hainaut.