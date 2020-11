L'administration de Les Bons Villers avait répondu il y a quelques temps à un appel à projet de l'Agence Wallonne du Patrimoine : réaliser un inventaire du "petit patrimoine".

Après avoir recruté cinq Bonsvillersois, un par village, pour servir bénévolement de "référence", le travail d'inventaire a été fait. Une soixantaine de lieux et d'endroits à voir, souvent méconnus, ont été relevés. "Ca va de la petite croix en pierre le long du chemin à la chapelle, des églises, la chambre échevinale de Frasnes aux arbres remarquables, etc." souligne Justin Art, à la communication de la commune. Une brochure, avec photographies et textes explicatifs, devrait être réalisée pour février ou mars 2021.

La particularité du projet, c'est qu'en parallèle, le GAL des 4 bras a travaillé sur des boucles de promenades. "Ce qu'il reste à faire, c'est lier les deux : les sites de petit patrimoine et les boucles de promenades. Et on annoncera tout cela quand ce sera prêt." C'est le responsable de l'urbanisme Bastien Biron qui s'occupe de l'aspect patrimonial, avec un renfort de Maxime Giambattista de la cellule graphiste de l'administration pour les photos et la mise en page. Un aspect plus sportif est aussi en préparation pour accompagner les brochures, via l'échevin des Sports Bruno Patte.