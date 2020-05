Via un toute-boîte, les Bonsvillersois recevront leur masque à partir de ce mercredi.

La commune de Les Bons Villers poursuit sa distribution de masques. Après avoir proposé la semaine dernière aux personnes devant reprendre le travail ou devant emprunter les transports en commun de se fournir en masques, dès ce mercredi c'est par voies postales que les citoyens recevront un masques.

Dans une grande enveloppe, à partir de mercredi, chaque ménage pourra trouver dans sa boîte aux lettres : un masque par personne (de plus de 12 ans) domiciliée à l'adresse, les instructions d'utilisation correcte du masque, un document expliquant les phases du déconfinement et ses impacts notamment aux Bons Villers. Ce document comprend non seulement l'ensemble des procédures à suivre afin de porter correctement l'équipement fourni mais aussi un rappel de toutes les procédures à suivre ainsi que la provenance des masques et tous les numéros d'urgence en cas de besoin.

Pour cette opération, ce ne sont pas moins de 8.500 masques qui seront distribués dans 4.000 boîtes aux lettres. "Cette distribution vient s’ajouter à tous les masques en tissu déjà distribués aux Bons Villers depuis le 20 mars (près de 5000) via plusieurs canaux de distributions (professionnels de 1ère ligne, personnes à risques, personnes demandant des soins, enseignants, personnel communal, personnes fragiles, …). Bref, on aura distribué demain depuis le début de la crise environ 13.000 masques en tissu", conclut Mathieu Perin le bourgmestre des Bons Villers.