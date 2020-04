Alors que près de 1.500 masques artisanaux ont déjà été cousus et distribués au personnel de première ligne (kinés, commerçants, vétérinaires, infirmières, etc.), la commune des Bons Villers lance aujourd'hui la livraison de "kits" à 80 bénévoles, pour en fabriquer 9.500 : un par personne habitant la commune.

"On veut distribuer à chaque Bonsvillersois un masque en tissu, y compris pour les enfants des masques adaptés à de plus petites têtes, parce que porter collectivement en public un masque, c'est bénéficier d'une mesure barrière supplémentaire contre le Covid-19, surtout quand les mesures de confinement seront allégées", précise le bourgmestre Mathieu Perin. "Ca ne remplace bien sûr pas les gestes barrières... mais c'est mieux que rien, et si on doit attendre le Fédéral ça n'avancera pas."

La décision du bourgmestre des Bons Villers a été prise après discussion avec des médecins de l'entité. "On a 80 bénévoles qui vont recevoir un pack de matériel, avec un tutoriel, de l'élastique, du tissu et un numéro de téléphone. On viendra ensuite les récupérer pour organiser la distribution via les services communaux, peut-être en toutes-boîtes."

Des premières estimations (recueillies lors de la commande de 1.500 masques auprès de bénévoles à destination du personnel de première ligne), un ou une couturière peut réaliser 50 masques en trois jours. Soit 9.500 en une semaine pour 80 couturier-ère-s. "On fera le point lundi ou mardi pour voir si les estimations étaient bonnes, s'il faut plus de temps ou plus de bénévoles", note encore le bourgmestre. "Evidemment, chaque masque sera distribué avec une communication claire : déjà, ça ne remplace pas les gestes barrières et la distanciation sociale, ensuite ce ne sont pas des masques qui peuvent remplacer du matériel homologué, même si c'est mieux que rien. Ensuite, il y aura bien sûr des instructions d'utilisation, de lavage et de stérilisation."