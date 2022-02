C’est un concours original que lancent les autorités communales des Bons Villers : le meilleur trieur de déchets. "Avec l’explosion des coûts énergétiques et les sauts d’index, dans les communes de l’arrondissement de Charleroi toutes les taxes augmentent via les coûts vérités," explique en préambule Mathieu Perrin, bourgmestre des Bons Villers.

En réaction, l’administration communale bonvillersoise a cherché à continuer d’encourager toutes les personnes qui continuent l’effort de trier les déchets alors que les taxes augmentent malgré cela. "Nous avons donc lancer un concours. Les personnes qui auront le moins de déchets pourront bénéficier de "Bons Bonvillersois", c’est-à-dire avoir des bons d’achats dans les commerces locaux. Nous avons souhaité faire gagner des bons d’achats d’une valeur supérieurs à l’augmentation de la taxe."

Le but dans cette opération est double. D’un côté faire passer l’augmentation de la taxe pour ceux qui trient le plus sans les décourager et d’un autre côté, continuer à faire vivre les commerçants locaux. "Tout cela part du constat qu’en 10 ans dans la zone Tibi, on n’a pas vraiment diminuer la quantité de déchets même si on trie mieux. Pour amorcer une diminution, il est toujours bon de rappeler que trier est une excellente chose mais ne pas produire de déchets est encore mieux. Via nos poubelles à puce nous seront fixés afin de déterminer les ménages lauréats," conclut le bourgmestre.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 mars et dure une année complète.