Comme chaque début d'année et toujours dans un travail de simplification administrative, les candidats à un logement social sont invités à renouveler et actualiser leur candidature. Ces démarches doivent se faire avant le 15 février 2022.

C’est un impératif wallon et un dossier important à gérer pour les sociétés de logement de service public.

A La Sambrienne, société de logements sociaux de Charleroi et Gerpinnes, cela demande un travail d'un mois en amont et près d'un mois et demi pour la réception et le traitement des dossiers.

Le renouvellement des demandes n'est pas qu'une démarche administrative. Il s'agit pour les ménages d'une condition impérative pour que leur demande reste active et ne pas devoir réintroduire un nouveau dossier.

Pour ces raisons, La Sambrienne a inscrit ce dossier dans ses priorités en matière de simplification administrative. Un formulaire en ligne a ainsi été mis en ligne l’année passée et de nouveau simplifié cette année. "Les ménages concernés reçoivent tous un courrier d’invitation à renouveler leur candidature et les consignes pour le faire en ligne, avec un code d’accès unique", explique-t-on auprès de la direction. "Nous avons en effet développé en interne un formulaire simplifié où la plupart des champs sont déjà remplis. Les ménages n’ont alors plus qu’à vérifier les informations ou à nous préciser les changements." Et pour les documents à joindre, là aussi la simplification est de mise. "Grâce à un accès aux sources authentiques, les ménages candidats doivent rentrer de moins en moins de documents, évitant les oublis et les erreurs."

Candidats à un logement social? Que faire?

• Qui est concerné?

Tous les candidats à un logement social, ayant introduit une demande avant le 1er juillet 2021 et dont La Sambrienne est la société de référence.

• Je suis candidat, mais La Sambrienne n’est pas ma société de référence.

Chaque société de logement gère le renouvellement des candidats inscrits auprès d’elle. Contactez votre SLSP de référence.

• Je me suis inscrit après le 1er juillet 2021.

La demande reste active pour 2022, sans devoir la renouveler.

• Quand confirmer ma candidature?

Entre le 1er janvier et le 15 février 2022. Si votre candidature n’est pas renouvelée pour le 15 février 2022, elle sera malheureusement radiée. (AGW 06/09/2007 – Art. 14).

Pour la procédure de renouvellement de La Sambrienne, plus d’informations sont disponibles sur www.lasambrienne.be/renouvellement-2022