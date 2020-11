Par soucis sanitaires, le TEC a décidé de faire appel à des sociétés de cars privées afin de diminuer le nombre de passagers dans les bus aux heures de pointe.

Depuis quelques jours, il est possible de voir des cars suivent des bus du TEC. Cette collaboration est non seulement faite pour éviter une propagation de la covid-19 mais c'est aussi l'occasion de ressortir les véhicules restés au garage ces dernières semaines.

Parmi les soumissionnés, la société de cars Desmet, qui compte 14 cars et tout autant de chauffeurs, exprime un certain soulagement de se remettre en activité bien qu'il faille parfois composer avec les craintes du personnels du TEC de privatiser la société.

"Nous avons dû répondre à un cahier de charge. Au départ, nous avons reçu 4 lignes différentes à assurer mais les syndicats n'ont pas été d'accord dans un premier temps," explique Michèle Desmet de la société Desmet.

Alors que la collaboration devait démarrer le 10 novembre, des actions syndicales ont postposé la date. "Comme ils ont fait grève tout a été annulé. Cette semaine d'actions, le TEC a refait des calculs suivant la réalité de terrain. Il faut, par exemple, tenir compte des écoles qui donnent des cours à distance et donc ne se déplacent pas autant."

Suite aux nouveaux calculs, une seule ligne a été confiée à l'entreprise jumetoise. Même si c'est à la société de car de prendre en charge la désinfection, les assurances, les salaires, la semaine annulée entraînera une compensation au moins pour deux jours. Un autre changement de taille est que le contrat qui, au départ, comprenait quatre lignes avec une sortie le matin et l'après-midi est réduit à une seule ligne avec une sortie seulement le matin.

Alors que les affaires étaient complètement à l'arrêt, cette collaboration devait être un moyen de limiter les pertes déjà conséquentes cette année. "Nous ne faisons plus rien du tout dans le secteur du tourisme. Plus de visites d'un jour à la mer, pas de voyages pour visiter des marchés de Noël. Il ne nous reste plus que les trajets scolaires. Par rapport à l'année dernière, nous constatons une perte de 80% de notre chiffre d'affaire."

Si l'entreprise fondée en 1988 connaît une crise inédite dans son histoire Michèle Desmet reconnaît qu'il est important de se soutenir et de permettre aux usagers de voyager dans de bonnes conditions.